Непряеву не волнует отсутствие призовых на российских стартах

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева прокомментировала отсутствие финансового стимулирования для призёров на российских соревнованиях.

«Я кайфую, когда у меня всё получается, понимаю, что моя работа приносит плоды, когда встаёшь на пьедестал. Это эмоции и финансы, конечно, тоже. Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

26-летняя лыжница из Твери выразила уверенность, что успеет посоревноваться на международной арене ещё до завершения карьеры.

«Я ещё вернусь туда, где буду бегать не за медали», — добавила она.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что победы лыжников на этапах Кубка России в новом сезоне не будут поощряться финансово.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.