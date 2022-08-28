военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Непряеву не волнует отсутствие призовых на российских стартах

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева прокомментировала отсутствие финансового стимулирования для призёров на российских соревнованиях.
Непряеву не волнует отсутствие призовых на российских стартах
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Я кайфую, когда у меня всё получается, понимаю, что моя работа приносит плоды, когда встаёшь на пьедестал. Это эмоции и финансы, конечно, тоже. Их отсутствие в предстоящем сезоне для меня не странно», — цитирует Непряеву «Матч ТВ».

26-летняя лыжница из Твери выразила уверенность, что успеет посоревноваться на международной арене ещё до завершения карьеры.

«Я ещё вернусь туда, где буду бегать не за медали», — добавила она.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что победы лыжников на этапах Кубка России в новом сезоне не будут поощряться финансово.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить