Большунов рассказал, что примет приглашение Трусовой посетить тренировку по фигурному катанию

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать.

«Хоть в фигурном катании можно попробовать. Я прыжок в один оборот сделаю, но без коньков. А на коньках нужно подготовиться», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Он добавил, что примет приглашение от Александры Трусовой посетить тренировку по фигурному катанию.

«А я бы на лыжах её поучил кататься. Это реально интересно, когда ты чему-то можешь научиться от кого-то и научить другого человека», — отметил лыжник.

Напомним, что Большунов в августе принял участие в шоу-заезде среди байдарок-четвёрок на Кубке братьев Агеевых по гребле на байдарках и каноэ, в которых занял пятое место. Также олимпийский чемпион рассказал о желании попробовать свои силы в теннисе и гольфе.

Ранее Большунов заявил, что оптимистично настроен на возвращение россиян на Кубок мира.