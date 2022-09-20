Урманов — о ситуации с Дэвис и Смолкиным: надо спросить, что у Тутберидзе в голове

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов высказался о ситуации с российской танцевальной парой Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Наверное, ФФККР разрешила спортсменам менять страну, здесь всё легитимно и адекватно. Этим всем процессом рулит же мама Дианы, надо у неё спросить, что у неё в голове», — цитирует Урманова Metaratings.

Он добавил, что не верит в возвращение Дэвис и Смолкина в сборную России. По его мнению, таких «фокусов» ещё никто не вытворял.

Ранее стало известно, что фигуристы выступят на Кубке вызова в США. Турнир является отбором для участия в чемпионате страны.

Дэвис в соцсетях опровергла эту информацию, но также рассказала, что дуэт пропустит контрольные прокаты сборной России.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в шоу Навки в день контрольных прокатов.