Журова — о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную США: просто так не уедут

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию, что танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин стал представителем Ассоциации фигурного катания США (USFSA).

«Может быть, это у кого-то игра такая весёлая вокруг Дэвис и Смолкина? Ажиотаж такой устраивают. Причём надо понимать, что они не могут выступать так сразу на соревнованиях и отбираться куда-либо. Потому что Международная федерация должна подтвердить их переход», — цитирует Журову Sport24.

По её словам, люди сейчас вызывают негодование болельщиков вокруг этого танцевального дуэта. Она также отметила, что в первую очередь информацию о переходе должна подтвердить сама пара и организация, причём к федерации России должна обратиться американская сторона с данным запросом.

«Без этого ничего не будет. Просто так они не уедут. Всё должно быть на законных основаниях», — добавила Журова.

17 сентября журналист Дэйв Лиз сообщил в социальных сетях, что Дэвис и Смолкин примут участие в Кубке вызова в США.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин не обязаны менять гражданство ради участия в Кубке вызова в США.