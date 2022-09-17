Источник: Дэвис и Смолкин примут участие на Кубке вызова в США

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступит на Кубке вызова в США в Ардморе.

Об этом сообщил журналист Дэйв Лиз в соцсетях.

В минувшем сезоне пара завоевала серебряные медали чемпионата России и попала в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. На Играх-2022 дуэт занял 14-е место.

Дэвис и Смолкин тренируются в США. В межсезонье Тутберидзе дважды летала в Штаты, чтобы навестить дочь. СМИ сообщали, что фигуристы поженились в марте 2022 года.

Ранее Игорь Шпильбанд рассказал о прекращении сотрудничества с российской танцевальной парой Диана Дэвис — Глеб Смолкин.