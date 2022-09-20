Тарасова считает, что Минспорт должен отреагировать на лишение российских дзюдоистов ЧМ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Министерство спорта России должно отреагировать и продолжить защищать права спортсменов после лишения российских дзюдоистов возможности выступить на чемпионате мира.

«Это же в середине сезона произошло, очень жаль, хоть кого-то бы допустили. Надеемся, что теннис не тронут. Если судиться, то всем вместе, у нас есть Министерство спорта, оно должно думать, что им делать, чтобы без работы не остаться. Они обязаны это делать, тем более если спортсмены ни за что наказаны, а это ведь серьёзное наказание», — цитирует Тарасову ТАСС.

Международные соревнования по дзюдо пройдут с 6 по 13 октября в Ташкенте.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее сообщалось, что сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира.