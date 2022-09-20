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Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира

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Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов сообщил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по дзюдо 2022 года.
Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«В чемпионате мира мы участия не примем. Решение МОК касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо», — приводит слова Анисимова ТАСС.

Международные соревнования по дзюдо пройдут с 6 по 13 октября в Ташкенте.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее глава WADA Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных турниров.

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