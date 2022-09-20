Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов сообщил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по дзюдо 2022 года.

«В чемпионате мира мы участия не примем. Решение МОК касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо», — приводит слова Анисимова ТАСС.

Международные соревнования по дзюдо пройдут с 6 по 13 октября в Ташкенте.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее глава WADA Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных турниров.