Сборная России по дзюдо не выступит на чемпионате мира
- РИА Новости
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«В чемпионате мира мы участия не примем. Решение МОК касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо», — приводит слова Анисимова ТАСС.
Международные соревнования по дзюдо пройдут с 6 по 13 октября в Ташкенте.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.
Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.
Ранее глава WADA Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных турниров.