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Банька: WADA поддерживает связь с РУСАДА, чтобы ситуация на Украине не казалась раем для мошенников

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Глава WADA Витольд Банька рассказал о коммуникации с РУСАДА во время отстранения российских спортсменов от международных турниров.
Банька: WADA поддерживает связь с РУСАДА, чтобы ситуация на Украине не казалась раем для мошенников
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем связь с РУСАДА, чтобы убедиться, что спецоперация не является раем для мошенников. Мы внимательно следим за ними, за тем, что они делают, мы не закрывали эту линию связи», — цитирует Баньку Reuters.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения российских спортсменов на международные турниры — выступление без национальной символики.

Ранее Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за санкций.

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