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Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады из-за санкций.
Губерниев считает, что Россия пропустит две ближайшие Олимпиады
  • РИА Новости

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдёт. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернёт в ближайшее время», — приводит слова Губерниева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что на чемпионате мира по водным видам спорта никто не спрашивал, почему не было русских спортсменов.

«В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим. Это время российские спортсмены проведут вдалеке от Франции и Италии», — заключил Губерниев.

МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава организации Томас Бах заявил, что один из вариантов для возвращения отечественных спортсменов до международных турниров — выступление без национальной символики.

Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже. Следующие зимние Игры состоятся в 2026 году в Милане.

Ранее российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян поделился мнением, что российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

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