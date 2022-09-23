«Посвятить время друг другу»: Синицина и Кацалапов взяли паузу в карьере и готовятся к свадьбе

Виктория Синицина и Никита Кацалапов решили устроить себе моральную и физическую перезагрузку и отдохнуть от соревнований. Они не будут выступать как минимум в первой половине сезона. Фигуристы намерены посвятить время друг другу и подготовиться к свадьбе. По мнению специалистов, призёры пекинской Олимпиады заслужили такую передышку, а их тренер Александр Жулин признался, что ощущает это как потерю чего-то важного.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят как минимум первую половину сезона. Об этом спортсмены сообщили в социальных сетях. По этой причине их не оказалось и в списке участников открытых прокатов сборной России, которые пройдут 24-25 сентября в Москве. Обладатели золотых и серебряных наград Олимпиады в Пекине решили отдохнуть и насладиться подготовкой к важному событию в их жизни — предстоящей свадьбе.

«У нас был потрясающий олимпийский цикл. Невероятный. Мы выиграли чемпионаты Европы, мира, к Олимпиаде готовились в очень непростых условиях! Это был наш личный марафон на восемь лет, который принёс нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья, медалей, в том числе самых важных в жизни спортсмена — олимпийских медалей!» — написал Кацалапов в своём Telegram-канале.

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Он также подчеркнул, что этот период отнял у пары огромное количество сил. Поэтому они почувствовали необходимость в перезагрузке — как моральной, так и физической.

«Поэтому, посоветовавшись друг с другом, тренерами и близкими, мы решили пропустить первую половину сезона, чтобы отдохнуть и восстановиться. Тем более скоро у нас долгожданное событие в жизни, наша свадьба! И хочется на этом максимально сосредоточиться, насладиться каждым моментом подготовки, самого дня. Посвятить время друг другу», — добавил фигурист.

Спортсмены обручились в мае этого года во время отпуска на Мальдивах. Никита сделал предложение Виктории на берегу океана.

«Я долго об этом мечтал... Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы всё было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — делился Кацалапов в соцсети.

Переходный период в российском спорте — удачное время для того, чтобы сделать паузу и подготовиться к свадьбе. Поэтому решение о приостановке карьеры по большому счёту было ожидаемым. Более того, никто из любителей фигурного катания не удивился бы, если чемпионы мира 2021 года прямо сейчас объявили об уходе из спорта. Хотя их тренер Александр Жулин ранее заявлял, что поставил дуэту новые программы, уверенности в том, что подопечные представят их публике, не было даже у него.

Недаром, когда в какой-то момент в СМИ появилась фейковая, как потом выяснилось, новость о завершении карьеры Вики и Никиты, наставник не задумываясь подтвердил эту информацию журналистам. Позже оказалось, что фраза Кацалапова была выдернута из контекста и вовсе не несла того смысла, который ей придали, но сомнения у многих остались.

В частности, за пару недель до открытых прокатов сборной стало известно, что первая пара страны в эти же даты планирует выступать в шоу Татьяны Навки в Сочи. В конце концов Синициной и Кацалапову пришлось признать, что проверку на готовность к сезону они проходить не намерены. Впрочем, вряд ли кто-либо станет их за это осуждать. Более того, специалисты почти единогласно заявили, что дуэт заслужил эту передышку.

«Вика и Никита, безусловно, талантливые фигуристы, которые многое сделали для спорта. Никита вообще кавалер трёх олимпийских медалей всех достоинств. Взять паузу и пропустить первую половину сезона — это их решение, которое мы вправе уважать, поддерживать. Дальше будем ждать от них решения по продолжению карьеры», — заметил по этому поводу Илья Авербух.

Он также заявил, что не хотел бы гадать, какова вероятность последующего завершения карьеры Виктории и Никиты после паузы. Хореограф выразил уверенность, что фигуристы точно продолжат «работу на льду» и болельщики увидят их в различных ипостасях.

В свою очередь тренер Инна Гончаренко подчеркнула, что такие опытные спортсмены, как Синицина и Кацалапов, могут объективно оценить, нужна ли им какая-то пауза, чтобы сбросить психологическое напряжение.

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«Олимпийские игры, последние негативные события в мире, позитивные новости в их личной жизни накладывают свой отпечаток. Поэтому тут всё вместе. Если они заявляют об этой паузе, то делают это с полной ответственностью. Я поддерживаю их решение, и после паузы хочется их увидеть во всей красе, когда они будут отдохнувшими и заряженными», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Синицина и Кацалапов катаются вместе с 2014 года. Их дуэт сложился после того, как Никита решил разорвать сотрудничество с прежней партнёршей, Еленой Ильиных, с которой они стали бронзовыми призёрами Игр в Сочи. Становление пары было непростым, и специалисты далеко не сразу приняли их в качестве лидеров. Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане для спортсменов и вовсе не состоялась из-за травмы партнёра — во время отборочного чемпионата страны Никита получил разрыв связки голеностопа, после чего сезон для него был закончен. К тому времени дуэт, сменив несколько тренеров, начал сотрудничество с Жулиным, который и привёл их в новом олимпийском цикле к двум победам на чемпионатах Европы, к золоту мирового первенства в 2021 году и серебряным медалям Игр 2022 года, а также золотым — в командном первенстве.

«Сейчас будто какая-то частичка потеряна — с одной стороны, это очень грустно, но с другой — надо понимать, что такие спортсмены рождаются достаточно редко. Поэтому с парой такого таланта мне было работать в удовольствие», — прокомментировал тренер паузу в карьере своих спортсменов.

Когда состоится возвращение титулованных фигуристов на лёд, пока не уточняется.