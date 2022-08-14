Жулин: новость о завершении карьеры Синициной и Кацалапова оказалась фейком
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«Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.
Ранее Кацалапов и Виктория Синицина опровергли информацию о завершении карьеры.