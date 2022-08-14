Жулин: новость о завершении карьеры Синициной и Кацалапова оказалась фейком

Заслуженный тренер России Александр Жулин опроверг информацию о завершении карьеры олимпийских чемпионов в командных соревнованиях Никиты Кацалапова и Виктории Синициной.

«Оказалось, что новость о завершении карьеры — это фейк. Никита в ужасе! Они не завершают спортивную карьеру. Меня самого запутали, а я подтвердил, потому что думал, что они закончили», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее Кацалапов и Виктория Синицина опровергли информацию о завершении карьеры.