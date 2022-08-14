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Синицина и Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры

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Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Никита Кацалапов и Виктория Синицина опровергли информацию о завершении карьеры.
Синицина и Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Друзья, мы не объявляли о завершении карьеры! Мои слова выдрали из контекста старого интервью, спровоцировали этим тренера и вытащили из него комментарий. Всё. Не было никаких заявлений», — написал Кацалапов в своём Telegram-канале.

14 августа заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что спортсмены объявили о завершении карьеры.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее Кацалапов рассказал о качествах, которые ценит в своей партнёрше.

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