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Авербух: Синицина и Кацалапов заслужили паузу

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Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал решение серебряных призёров Олимпиады в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова пропустить первую половину сезона.
Авербух: Синицина и Кацалапов заслужили паузу
  • РИА Новости

«Ребята точно заслужили эту паузу. Дальше будем ждать от них решения по продолжению своей карьеры. Какова вероятность, что они не возобновят карьеру после паузы? Не хочу гадать. Они точно будут продолжать работу на льду, мы увидим их в различных качествах», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил. Они также хотят сосредоточиться на свадьбе и насладиться каждым моментом подготовки. 

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в день контрольных прокатов.

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