Синицина и Кацалапов пропустят первую половину нового сезона

Серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил.

«Это был наш личный марафон на восемь лет, который принёс нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья и самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей! Но при этом отнял огромное количество сил», — написал Кацалапов в Telegram-канале.

Он добавил, что они хотят сосредоточиться на свадьбе и насладиться каждым моментом подготовки. Он отметил, что решение было принято после разговора с тренерами и близкими пары.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в день контрольных прокатов.