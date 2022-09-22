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Синицина и Кацалапов пропустят первую половину нового сезона

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Серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов сообщили, что пропустят первую половину сезона-2022/23, чтобы восстановиться и набраться сил.
Синицина и Кацалапов пропустят первую половину нового сезона
  • Gettyimages.ru

«Это был наш личный марафон на восемь лет, который принёс нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья и самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей! Но при этом отнял огромное количество сил», — написал Кацалапов в Telegram-канале.

Он добавил, что они хотят сосредоточиться на свадьбе и насладиться каждым моментом подготовки. Он отметил, что решение было принято после разговора с тренерами и близкими пары.

На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в день контрольных прокатов.

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