Синицина и Кацалапов пропустят первую половину нового сезона
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«Это был наш личный марафон на восемь лет, который принёс нам огромное количество эмоций, впечатлений, счастья и самых важных в жизни спортсмена олимпийских медалей! Но при этом отнял огромное количество сил», — написал Кацалапов в Telegram-канале.
Он добавил, что они хотят сосредоточиться на свадьбе и насладиться каждым моментом подготовки. Он отметил, что решение было принято после разговора с тренерами и близкими пары.
На Олимпиаде в Пекине российский дуэт в составе национальной сборной выиграл командный турнир, а также завоевал серебряные медали в личных соревнованиях. Спортсмены встали в пару в 2014 году.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выступят в шоу Навки в день контрольных прокатов.