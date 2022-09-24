Фигуристы Морозова и Нарижный пропустят прокаты сборной России из-за травмы спортсменки
- РИА Новости
- © Владимир Песня
Морозова и Нарижный не примут участия в контрольных прокатах сборной России из-за травмы спортсменки, об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Уточняется, что Морозова получила травму на тренировке в Новогорске.
Контрольные прокаты пройдут 24—25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала контрольные прокаты своим любимым событием в фигурном катании.