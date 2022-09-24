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Фигуристы Морозова и Нарижный пропустят прокаты сборной России из-за травмы спортсменки

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Танцевальная пара Аннабель Морозова — Дэвид Нарижный не выступят на контрольных прокатах национальной команды из-за травмы спортсменки.
Фигуристы Морозова и Нарижный пропустят прокаты сборной России из-за травмы спортсменки
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Морозова и Нарижный не примут участия в контрольных прокатах сборной России из-за травмы спортсменки, об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Уточняется, что Морозова получила травму на тренировке в Новогорске.

Контрольные прокаты пройдут 24—25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала контрольные прокаты своим любимым событием в фигурном катании.

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