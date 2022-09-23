Тарасова назвала контрольные прокаты своим любимым событием в фигурном катании
- РИА Новости
«Контрольные прокаты — это самое лучшее и (мною лично) самое любимое. Это возможность увидеть, как люди готовились три-четыре месяца, какие программы поставили, какие элементы изучили, какие новые прыжки выучили», — цитирует Тарасову ТАСС.
Она выразила уверенность, что смотр новых номеров должен получиться очень привлекательным.
«Я считаю, что это одно из самых интересных зрелищ, которые у нас есть», — заключила Тарасова.
Контрольные прокаты пройдут 24—25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Ранее Тамара Москвина объяснила отсутствие Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на контрольных прокатах.