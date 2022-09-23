Тарасова назвала контрольные прокаты своим любимым событием в фигурном катании

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о предстоящих контрольных прокатах.

«Контрольные прокаты — это самое лучшее и (мною лично) самое любимое. Это возможность увидеть, как люди готовились три-четыре месяца, какие программы поставили, какие элементы изучили, какие новые прыжки выучили», — цитирует Тарасову ТАСС.

Она выразила уверенность, что смотр новых номеров должен получиться очень привлекательным.

«Я считаю, что это одно из самых интересных зрелищ, которые у нас есть», — заключила Тарасова.

Контрольные прокаты пройдут 24—25 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Ранее Тамара Москвина объяснила отсутствие Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на контрольных прокатах.











