Москвина объяснила отсутствие Бойковой и Козловского на контрольных прокатах

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о причине, по которой Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят контрольные национальные прокаты.

«Дмитрий восстанавливается после микротравмы, поэтому их пара не выступит на контрольных прокатах. Приблизительные сроки восстановления назвать не могу, это надо спрашивать у организма Дмитрия», — цитирует Москвину Sport24.

Напомним, что контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Официальный список участников появился на сайте ФФККР.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева и Александра Трусова примут участие в контрольных прокатах сборной России.