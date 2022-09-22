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Москвина объяснила отсутствие Бойковой и Козловского на контрольных прокатах

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о причине, по которой Александра Бойкова и Дмитрий Козловский пропустят контрольные национальные прокаты.
Москвина объяснила отсутствие Бойковой и Козловского на контрольных прокатах
  • РИА Новости

«Дмитрий восстанавливается после микротравмы, поэтому их пара не выступит на контрольных прокатах. Приблизительные сроки восстановления назвать не могу, это надо спрашивать у организма Дмитрия», — цитирует Москвину Sport24.

Напомним, что контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Официальный список участников появился на сайте ФФККР.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева и Александра Трусова примут участие в контрольных прокатах сборной России.

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