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Валиева и Трусова примут участие в контрольных прокатах сборной России

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Опубликован официальный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.
Валиева и Трусова примут участие в контрольных прокатах сборной России
  • РИА Новости

Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Официальный список участников появился на сайте ФФККР.

Среди девушек на прокатах выступят Валиева, Трусова, Туктамышева, Муравьёва, Петросян, Самоделкина и Акатьева.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит прокаты из-за перенесённой в августе операции.

Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину нового сезона.

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