Валиева и Трусова примут участие в контрольных прокатах сборной России
- РИА Новости
Контрольные прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».
Официальный список участников появился на сайте ФФККР.
Среди девушек на прокатах выступят Валиева, Трусова, Туктамышева, Муравьёва, Петросян, Самоделкина и Акатьева.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова пропустит прокаты из-за перенесённой в августе операции.
Ранее сообщалось, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят первую половину нового сезона.