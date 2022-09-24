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Алиев: не хочу принимать близко к сердцу сегодняшний прокат

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление в контрольных прокатах сборной России в Москве.
Алиев: не хочу принимать близко к сердцу сегодняшний прокат
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Была короткая программа. Не лучшим образом исполнена. Все всё видели. Я немного удивлён. Сказался сбор в Новогорске. Видимо, устал. Три дня пытался показывать свой максимум. Это получалось. Не хочу принимать близко к сердцу этот прокат», — цитирует Алиева «Матч ТВ».

При этом фигурист подчеркнул, что судьи составили положительное мнение о его прокатах. Алиев также признался, что только на одной тренировке в Новогорске почувствовал боль в стопе.

Алиев на контрольных прокатах фигуристов сборной Санкт-Петербурга 6 сентября выступил с короткой программой под композицию I Will Always Love You из фильма «Телохранитель».

Ранее сообщалось, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на контрольных прокатах сборной России.

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