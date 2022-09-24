Самарин ценит возможность выступать на контрольных прокатах сборной России
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«Ценю возможность кататься перед публикой. То, что делает федерация, стоит дорогого, не хочется их подводить, благодарность им за подготовку и многое другое. И, конечно, моей команде, моей семье. Я устал что-то доказывать, катаюсь в своё удовольствие», — цитирует Самарина ТАСС.
24-летний Самарин завоевал бронзу командного чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.
Контрольные прокаты проходят с 24 по 25 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.