военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Самарин ценит возможность выступать на контрольных прокатах сборной России

Короткая ссылка
Призёр чемпионата мира по фигурному катанию Александр Самарин высказался о контрольных прокатах сборной в Москве.
Самарин ценит возможность выступать на контрольных прокатах сборной России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ценю возможность кататься перед публикой. То, что делает федерация, стоит дорогого, не хочется их подводить, благодарность им за подготовку и многое другое. И, конечно, моей команде, моей семье. Я устал что-то доказывать, катаюсь в своё удовольствие», — цитирует Самарина ТАСС.

24-летний Самарин завоевал бронзу командного чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Контрольные прокаты проходят с 24 по 25 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить