Самарин ценит возможность выступать на контрольных прокатах сборной России

Призёр чемпионата мира по фигурному катанию Александр Самарин высказался о контрольных прокатах сборной в Москве.

«Ценю возможность кататься перед публикой. То, что делает федерация, стоит дорогого, не хочется их подводить, благодарность им за подготовку и многое другое. И, конечно, моей команде, моей семье. Я устал что-то доказывать, катаюсь в своё удовольствие», — цитирует Самарина ТАСС.

24-летний Самарин завоевал бронзу командного чемпионата мира и серебро чемпионата Европы.

Контрольные прокаты проходят с 24 по 25 сентября во Дворце спорта «Мегаспорт».

Ранее стал известен список фигуристов, которые примут участие в контрольных прокатах сборной России.





