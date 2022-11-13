Гуменник: мне очень важно войти в сборную России по фигурному катанию на следующий год

Фигурист Пётр Гуменник поделился эмоциями от победы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Коган сказал, что он рад, что я собрался и смог сделать. Сейчас я чувствую радость. На Олимпиаде первое место будет лучше, чем чистый прокат. А на тренировочных соревнованиях, может быть, чистый прокат будет достижением. Сейчас мне очень важно попасть в сборную на следующий год», — цитирует Гуменника Sport24.

По итогам двух прокатов произвольных программ 20-летний фигурист получил 280,65 балла. На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла. Третье место занял Михаил Коляда (270,51).

Гуменник является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года, а также получил серебряную медаль в юниорском финале Гран-при в 2018 году.

Ранее победительница командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, что больше всего её удивило на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.