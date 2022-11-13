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Фигуристка Мишина: давно не видели таких эмоций от Москвиной

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Победительница командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, что больше всего её удивило на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Фигуристка Мишина: давно не видели таких эмоций от Москвиной
  • globallookpress.com
  • © Lan Hongguang/XinHua

«Давно не видели таких эмоций от тренера. Значит, мы сделали то, на что она рассчитывала. Ориентируемся на то, какие ощущения и довольна ли Тамара Николаевна», — цитирует Мишину РИА Новости.

По сумме двух программ дуэт набрал 247,72 балла и выиграл четвёртый этап Гран-при России в Москве. Второе место заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, а на третьем расположились Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

12 ноября Мишина и Галлямов получили 86,47 балла за прокат и побили действующий мировой рекорд, который принадлежит китайской паре Вэньцзин Суй — Цун Хан (84,41).

В минувшем сезоне танцевальный дуэт победил на чемпионате России и Европы, а также выиграл золотые медали Олимпийских игр 2022 года в Пекине в составе национальной команды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о победе фигуристки Елизаветы Туктамышевой на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

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