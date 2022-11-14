Жулин: абсолютно поражён силой воли, характером и мастерством Гуменника

Тренер Александр Жулин высказался о победе фигуриста Петра Гуменника на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Я, конечно, абсолютно поражён силой воли, характером и мастерством Петра Гуменника. Он выступил просто фантастически. Для человека с таким высоким ростом быть таким координированным. Он был готов на 200%», — цитирует Жулина РИА Новости.

По итогам двух прокатов произвольных программ 20-летний фигурист получил 280,65 балла. На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла. Третье место занял Михаил Коляда (270,51).

Гуменник является бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2020 года, а также получил серебряную медаль в юниорском финале Гран-при в 2018 году.

Ранее Жулин высказался о неудачах фигуриста Михаила Коляды после четвёртого этапа Гран-при России в Москве.