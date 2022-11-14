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Жулин: Коляде уже никто не поможет

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Тренер Александр Жулин высказался о неудачах фигуриста Михаила Коляды после четвёртого этапа Гран-при России в Москве.
Жулин: Коляде уже никто не поможет
  • Gettyimages.ru

«Что-то не складывается. Если даже Профессор (тренер спортсмена Алексей Мишин. — RT) не может его успокоить, то, думаю, уже никто ему не поможет», — цитирует Жулина РИА Новости.

27-летний фигурист занял третье место по итогам двух прокатов произвольных программ и получил 270,51 балла. Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

Ранее Елена Вайцеховская заявила, что Коляде не подходит его произвольная программа.

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