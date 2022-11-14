Вайцеховская считает, что фигуристу Коляде не подходит его произвольная программа

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила выступление фигуриста Михаила Коляды на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«На мой взгляд, это вообще не программа Коляды. Не для фигуриста с такой нервной системой. Она его просто съедает. Как бездна, в которую, как известно, совершенно не рекомендуется вглядываться слишком пристально», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Коляда выступал под музыку Альфреда Шнитке «Танго в сумасшедшем доме».

27-летний фигурист занял третье место по итогам двух прокатов произвольных программ и получил 270,51 балла. Первое место у Петра Гуменника (280,65). На втором месте расположился Евгений Семененко, он набрал 272,68 балла.

Ранее Коляда поделился эмоциями после победы в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.