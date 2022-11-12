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Коляда — о краткости в ответах на вопросы: я со всеми так общаюсь, кроме жены

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Российский фигурист Михаил Коляда поделился эмоциями после победы в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Коляда — о краткости в ответах на вопросы: я со всеми так общаюсь, кроме жены
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«Всем доволен. Баллам не удивился. Настрой на произвольную? Я только на короткую вышел, ещё не знаю. Чемпионат по прыжкам? Я не знаю, заявлен или нет. Заявлен? Хорошо. Короткие ответы? Я, в принципе, так общаюсь со всеми, кроме жены», — цитирует Коляду «Чемпионат».

27-летний фигурист получил от судей 102,68 балла. Второе место занимает Пётр Гуменник (94,85), третье — Евгений Семененко (88,75).

Коляда является серебряным призёром Игр-2018 в командных соревнованиях.

Ранее Коляда рассказал, что ему важно реабилитироваться после четвёртого места на первом этапе Гран-при России.

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