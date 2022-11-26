Семененко: прокатом доволен — получился максимум

Фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями от победы в короткой программе на Гран-при России в Перми.

«Прокатом доволен. Получился всё-таки максимум, дальше только усложнение в техническом плане. Раньше было непривычно, но повлиял опыт на Олимпиаде. Сегодня я пытался настроиться так же, как и там», — цитирует Семененко Sport24.

Спортсмен получил от судей 103,36 балла. На втором месте идёт Алексей Ерохов (93,61), на третьем — Илья Яблоков (93,31).

Произвольные программы мужчины представят 27 ноября.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила результаты короткой программы женщин на шестом этапе Гран-при России в Перми.