Бестемьянова: Муравьёва давно уже хорошо катается, она роскошная спортсменка
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«Муравьёва и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Ждём произвольную программу», — цитирует Бестемьянову Metaratings.
По её словам, 16-летняя фигуристка стала постабильнее и почувствовала немного уверенности.
Софья Муравьёва получила от судей 81,59 балла. Туктамышева на втором месте (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).
Произвольную программу спортсменки исполнят 27 ноября.
Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Перми.