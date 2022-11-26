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Бестемьянова: Муравьёва давно уже хорошо катается, она роскошная спортсменка

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила результаты короткой программы женщин на шестом этапе Гран-при России в Перми.
Бестемьянова: Муравьёва давно уже хорошо катается, она роскошная спортсменка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Муравьёва и Туктамышева катались прекрасно. Софья давно уже хорошо катается, она прекрасная, роскошная и красивая спортсменка. Ждём произвольную программу», — цитирует Бестемьянову Metaratings

По её словам, 16-летняя фигуристка стала постабильнее и почувствовала немного уверенности.

Софья Муравьёва получила от судей 81,59 балла. Туктамышева на втором месте (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).

Произвольную программу спортсменки исполнят 27 ноября.

Ранее фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на шестом этапе Гран-при России в Перми.

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