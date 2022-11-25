Шанс Туктамышевой, оппозиция Семененко и обновление рекорда: интриги шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию

Сумеет ли Елизавета Туктамышева одержать вторую победу в сезоне в отсутствие Аделии Петросян? По силам ли кому-нибудь из одиночников навязать достойную борьбу Евгению Семененко? Побьют ли Анастасия Мишина и Александр Галлямов собственный рекорд в соревновании спортивных пар? Кто из танцевальных дуэтов второго эшелона сумеет прыгнуть выше головы? Главные интриги шестого этапа Гран-при России по фигурному катанию — в материале RT.

Заключительный этап Гран-при России, который начнётся в субботу в Перми, примечателен прежде всего соревнованиями одиночников. И у мужчин, и у женщин, фигуристов, в равной степени претендующих на пьедестал, набирается больше трёх, а это всегда придаёт особенную остроту конкуренции.

Из числа тех, кто должен был добраться до УДС «Молот», выбыла Аделия Петросян (причина — полученная в начале недели травма на тренировке), но парадокс заключается в том, что отсутствие подопечной Этери Тутберидзе в числе участниц совершенно не должно отразиться на интриге.

Почему? Ответ здесь простой. Петросян обладает самым сложным контентом из одиночниц, базовая сложность её короткой и произвольной программ в Сочи составила 37,05 и 81,75 соответственно, в то время как у победительницы четвёртого этапа Елизаветы Туктамышевой цифры значительно меньше — 36,33 и 65,29, несмотря на то, что Императрица трижды исполнила тройной аксель.

Понятно, что этот прыжок не идёт ни в какой противовес трём четверным прыжкам Петросян, но здесь в принципе глупо сравнивать. Аделия, несмотря на великолепную «взрослую» пластику, находится пока ещё в антропометрических кондициях ребёнка, поэтому заведомо имела бы приличную фору перед всеми потенциальными соперницами.

Теперь же силы уравнялись. Противостоять Туктамышевой в Перми будут Софья Муравьёва, Ксения Синицына, Анна Фролова и ещё полдюжины совершенно прекрасных юных дарований, а посему женский турнир очевидно станет украшением турнира.

Почему не мужской? Тоже объяснить несложно. Российские одиночницы в целом более стабильны, реже допускают грубые ошибки. На чаше весов у сильного пола — сложность, разнообразие четверных прыжков и, как ни странно, более интересные постановки.

Из тех, кто уже успел произвести сильное впечатление в этом плане — Евгений Семененко. На четвёртом этапе в Москве ученик Татьяны и Алексея Мишиных занял второе место, проиграв Петру Гуменнику: так высока оказалась значимость единственного сорванного прыжка — четверного сальхова.

В Перми Евгению предстоит встретиться с Макаром Игнатовым, Алексеем Ероховым и Артёмом Ковалёвым. Эта тройка обладает достаточной сложностью программ и способна подпортить настроение кому угодно.

Из дополнительных бонусов — участие в турнире 18-летнего Матвея Ветлугина, который с прошлого сезона тренируется под руководством всё того же Мишина.

Состав участников турнира спортивных пар выглядит на первый взгляд послабее. Из звёзд на лёд выйдут лишь чемпионы мира 2021-го Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которым предстоит соревноваться в отдельной лиге. На четвёртом этапе серии Гран-при в Москве фигуристы Тамары Москвиной показали лучший результат сезона, в сумме накатав на 247,72 балла. Вполне возможно, что в Перми они поднимут планку ещё выше.

Интерес к соревнованиям высок, поскольку российские пары в текущем сезоне добились значительного прогресса в плане усложнения программ. Плюс — представители этой дисциплины активнейшим образом используют возможность выбора соревнований и, как следствие, соперников.

Так, например, Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями юниорского этапа Гран-при в Казани, а Мария Дыбкова и Алексей Хвалько дважды поднимались на пьедестал почёта. Затем обе пары заявились на взрослый этап в Самару, где выглядели отнюдь неплохо, а теперь намереваются блеснуть в Перми.

В четвёртый раз выйдут на лёд в рамках турнира Варвара Черемных — Даниил Бутенко и Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. Правда, последние вернулись в юниоры и предсказуемо оказались фаворитами пермского турнира. Этот шаг — не экзотика, а наглядное подтверждение мысли, что тренировки — тренировками, а соревновательная практика на любом уровне важнее, особенно для тех, кто ещё не заявил о себе в полный голос.

Танцевальный турнир на этот раз выглядит смотром второго эшелона. Никого из победителей предыдущих этапов не будет, хотя среди участников есть три дуэта, которые уже поднимались на пьедестал российского Гран-при: Полина Усова и Михаил Антонов стали третьими в Самаре, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов добились аналогичного успеха в Казани, а Софья Тютюнина и Андрей Багин, выступая на втором из московских этапов, стали вторыми, опередив даже столь перспективный и яркий дуэт, как Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. И, поскольку все перечисленные дуэты относительно равны между собой в части катания, борьба между ними точно не будет скучной.