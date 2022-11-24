Трусова и другие фигуристы группы Соколовской выступят на прыжковом турнире

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил участие группы Светланы Соколовской на прыжковом турнире.

«Участвуют все желающие фигуристы. В том числе из группы Соколовской. Мишин, Плющенко и Тутберидзе — не команды, которые представляют этих тренеров», — цитирует Когана Sport24.

Напомним, что прыжковый турнир пройдёт 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Ранее Юлия Артемьева и Алексей Брюханов одержали победу в короткой программе среди юниоров на шестом этапе Гран-при России в Перми.