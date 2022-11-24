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Трусова и другие фигуристы группы Соколовской выступят на прыжковом турнире

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил участие группы Светланы Соколовской на прыжковом турнире.
Трусова и другие фигуристы группы Соколовской выступят на прыжковом турнире
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Участвуют все желающие фигуристы. В том числе из группы Соколовской. Мишин, Плющенко и Тутберидзе — не команды, которые представляют этих тренеров», — цитирует Когана Sport24.

Напомним, что прыжковый турнир пройдёт 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Ранее Юлия Артемьева и Алексей Брюханов одержали победу в короткой программе среди юниоров на шестом этапе Гран-при России в Перми.

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