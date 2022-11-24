Фигуристка Курносенко получила сотрясение мозга после столкновения на тренировке

Пётр Дурнев, тренер Варвары Курносенко и Фёдора Варламова, сообщил, что фигуристка получила травму на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми.

«На тренировке в ребят въехала другая пара, никто не виноват, они просто не видели друг друга. У Вари небольшое сотрясение, в связи с этим мы были вынуждены снять спортсменов с соревнований, дабы сохранить здоровье», — цитирует Дурнева ТАСС.

Курносенко столкнулась с Владой Храмовой и Матвеем Грачёвым на тренировке перед произвольным танцем на этапе юниорского Гран-при России в Перми. Фигуристы занимали седьмое место после ритм-танца. Спортсмены были вынуждены сняться с соревнований.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян не примет участие в шестом этапе Гран-при в Перми.