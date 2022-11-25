Губерниев: наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, с кем бы хотел освещать соревнования по фигурному катанию.

«Думаю, наступит день, когда я прокомментирую фигурное катание. Мы это сделаем вчетвером вместе с Медведевой, Загитовой и Щербаковой», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

В новом сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период» ведущими проекта стали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Ранее стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала, почему для фигуристок Анны Щербаковой и Алины Загитовой подбираются разные образы на телепроекте «Ледниковый период».