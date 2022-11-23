Стилист ЛП объяснила, почему у Щербаковой более скромные образы, чем у Загитовой

Стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала, почему для фигуристок Анны Щербаковой и Алины Загитовой подбираются разные образы на телепроекте «Ледниковый период».

«Изначально Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера», — цитирует стилиста «Чемпионат».

В новом сезоне ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Напомним, что Щербакова пропустила первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой операции на колене.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева восстановила тройной аксель.