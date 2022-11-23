Стилист ЛП объяснила, почему у Щербаковой более скромные образы, чем у Загитовой
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«Изначально Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера», — цитирует стилиста «Чемпионат».
В новом сезоне ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Алина Загитова.
Напомним, что Щербакова пропустила первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой операции на колене.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева восстановила тройной аксель.