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Стилист ЛП объяснила, почему у Щербаковой более скромные образы, чем у Загитовой

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Стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала, почему для фигуристок Анны Щербаковой и Алины Загитовой подбираются разные образы на телепроекте «Ледниковый период».
Стилист ЛП объяснила, почему у Щербаковой более скромные образы, чем у Загитовой
  • Gettyimages.ru
  • © Annice Lyn/Getty Images)

«Изначально Аня просила наряды чуть подлиннее, а Алина говорила: «Я хочу покороче, мне надо показать ножки». Это исходит от их характера», — цитирует стилиста «Чемпионат».

В новом сезоне ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Анна Щербакова и Алина Загитова.

Напомним, что Щербакова пропустила первую половину сезона-2022/23 из-за перенесённой операции на колене.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева восстановила тройной аксель.

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