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Тарасова и Морозов сообщили, что Авербух предлагал им поучаствовать в «Ледниковом периоде»

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Серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, что хореограф Илья Авербух предлагал им принять участие в «Ледниковом периоде».
Тарасова и Морозов сообщили, что Авербух предлагал им поучаствовать в «Ледниковом периоде»
  • globallookpress.com
  • © Sergei Stepanov/XinHua

«Илья Авербух предлагал нам участвовать в проекте, но сегодня совместить это со спортивной карьерой не представлялось возможным, и мы выбрали спорт. А с кем хотел бы встать в пару, я не буду рассказывать», — цитирует Морозова WMJ.ru.

Тарасова также отметила, что приняла бы участие в шоу, но спорт требует максимальной отдачи. По её словам, в следующий раз она обязательно примет предложение.

Пара победила на третьем этапе Гран-при России в Казани. До этого Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами Гран-при в Москве. Фигуристы также являются трёхкратными призёрами первенства планеты и двукратными победителями чемпионата Европы.

Ранее Морозов рассказал об отношениях со своим тренером Максимом Траньковым.

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