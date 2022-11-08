Морозов рассказал, как относится к критике от Транькова
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«Его слова не обидны. Мы потеряли уровень на вращении, будем дорабатывать. Ничего лишнего не было сказано», — цитирует Морозова ТАСС.
Напомним, что Траньков назвал элементы своих учеников устаревшими.
Пара победила на третьем этапе Гран-при России в Казани. До этого Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами Гран-при в Москве.
Ранее Камила Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.