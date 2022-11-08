Морозов рассказал, как относится к критике от Транькова

Серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал об отношениях со своим тренером Максимом Траньковым.

«Его слова не обидны. Мы потеряли уровень на вращении, будем дорабатывать. Ничего лишнего не было сказано», — цитирует Морозова ТАСС.

Напомним, что Траньков назвал элементы своих учеников устаревшими.

Пара победила на третьем этапе Гран-при России в Казани. До этого Тарасова и Морозов стали серебряными призёрами Гран-при в Москве.

Ранее Камила Валиева отказалась объяснять присутствие певца Вани Дмитриенко на Гран-при в Казани.