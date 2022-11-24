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Егор Шип: хотел бы поучаствовать в «Ледниковом периоде» с Медведевой

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Певец Егор Шип рассказал о желании принять участие в телепроекте «Ледниковый период».
Егор Шип: хотел бы поучаствовать в «Ледниковом периоде» с Медведевой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Я бы покатался с Женей, мы хорошо поладили на съёмках «Вызова». Поэтому мне было бы интересно посмотреть, как бы мы сошлись на проекте другого формата», — цитирует Шипа «Газета.Ru».

Напомним, что почти два сезона Евгения Медведева принимала участие в проекте с блогером Даней Милохиным. Затем его заменил актёр Фёдор Федотов.

Ранее Евгения Медведева заявила о желании написать автобиографическую книгу.

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