Медведева заявила о желании написать автобиографическую книгу

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о желании написать автобиографию.

«Я уже очень много лет вынашиваю идею написать автобиографию. Хочется именно какую-нибудь литературу написать, чтобы это было красиво и её интересно было читать», — сказала Медведева YouTube-каналу «Ключ».

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что в России сняли документальный фильм о фигуристке Медведевой.