Вайцеховская о победе Муравьёвой в короткой программе: исторический момент

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская оценила победу Софьи Муравьёвой в короткой программе на Гран-при России в Перми.

«Исторический момент, между прочим: тренер Плющенко выиграл короткую программу женского одиночного катания у тренера Мишина. Понятно, что подобную формулировку следует воспринимать пока ещё с иронией», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Спортсменка получила от судей 81,59 балла. На втором месте расположилась 25-летняя Елизавета Туктамышева (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).

Произвольную программу фигуристки исполнят 27 ноября.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила результаты короткой программы женщин на шестом этапе Гран-при России в Перми.