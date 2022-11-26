Узнать больше

Тарасова считает, что Туктамышева сделает верные выводы перед произвольной программой

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о короткой программе фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России в Перми.
Тарасова считает, что Туктамышева сделает верные выводы перед произвольной программой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Думаю, что Лиза с её тренером Алексеем Николаевичем сделают правильные выводы, ждём её проката произвольной программы», — цитирует Тарасову ТАСС.

Софья Муравьёва получила от судей 81,59 балла. Туктамышева на втором месте (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).

Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Произвольную программу спортсменки исполнят 27 ноября.

Ранее Тарасова поделилась мнением о возможном поединке по правилам бокса между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить