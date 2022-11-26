Тарасова считает, что Туктамышева сделает верные выводы перед произвольной программой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о короткой программе фигуристки Елизаветы Туктамышевой на Гран-при России в Перми.

«Думаю, что Лиза с её тренером Алексеем Николаевичем сделают правильные выводы, ждём её проката произвольной программы», — цитирует Тарасову ТАСС.

Софья Муравьёва получила от судей 81,59 балла. Туктамышева на втором месте (78,74). Третья — Ксения Синицына (70,94).

Туктамышева выиграла четвёртый этап Гран-при России в Москве с результатом 234,63 балла.

Произвольную программу спортсменки исполнят 27 ноября.

Ранее Тарасова поделилась мнением о возможном поединке по правилам бокса между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.