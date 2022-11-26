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Тарасова считает, что Загитова и Бузова хотят заработать денег на боксёрском поединке

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о возможном поединке по правилам бокса между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.
Тарасова считает, что Загитова и Бузова хотят заработать денег на боксёрском поединке
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Они деньги делают. Что тут ещё понимать? Они что, увлеклись боксом? Пока я не верю. Поживём — увидим», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

7 ноября промоутер Владимир Хрюнов заявил об организации боксёрского поединка между Загитовой и Бузовой, который может состояться весной 2023 года.

Ранее Хрюнов рассказал, кто является запасным спортсменом в поединке между Загитовой и Бузовой.

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