Тарасова уверена, что Дэвис и Смолкину нужно участвовать в чемпионате России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в чемпионате России по фигурному катанию.

«А разве они не собираются ехать на чемпионат России? Я этого не знаю. Лично я уверена, что участвовать надо. Чемпионат страны для нас — это самые большие соревнования! Всегда были, есть и будут!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Фигуристы не выступили на контрольных прокатах сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Тарасова высказалась о результатах фигуристки Александры Трусовой на Гран-при России.