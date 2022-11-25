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Тарасова уверена, что Дэвис и Смолкину нужно участвовать в чемпионате России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии пары Диана Дэвис — Глеб Смолкин в чемпионате России по фигурному катанию.
Тарасова уверена, что Дэвис и Смолкину нужно участвовать в чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«А разве они не собираются ехать на чемпионат России? Я этого не знаю. Лично я уверена, что участвовать надо. Чемпионат страны для нас — это самые большие соревнования! Всегда были, есть и будут!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Фигуристы не выступили на контрольных прокатах сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее Тарасова высказалась о результатах фигуристки Александры Трусовой на Гран-при России.

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