Тарасова: Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой. Они положили очень много сил и здоровья на подготовку к Олимпиаде», — цитирует Тарасову Sport24.
Трусова на пятом этапе Гран-при России в Самаре заняла второе место (212,80 балла). Соревнования выиграла Софья Самоделкина (217,87 балла).
В августе Анна Щербакова перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.
Ранее Щербакова заявила, что четверной лутц выучить сложнее, чем сдать на права.