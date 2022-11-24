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Тарасова: Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о результатах фигуристки Александры Трусовой на Гран-при России.
Тарасова: Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Щербаковой тоже было бы непросто входить в сезон, как и Трусовой. Они положили очень много сил и здоровья на подготовку к Олимпиаде», — цитирует Тарасову Sport24.

Трусова на пятом этапе Гран-при России в Самаре заняла второе место (212,80 балла). Соревнования выиграла Софья Самоделкина (217,87 балла).

В августе Анна Щербакова перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.

Ранее Щербакова заявила, что четверной лутц выучить сложнее, чем сдать на права.

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