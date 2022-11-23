Щербакова сравнила получение прав и четверной лутц
- РИА Новости
«Чтобы выучить четверной лутц, мне пришлось кататься с трёх до четырнадцати лет, на права я сдала быстрее, так что было сложнее выучить четверной лутц», — цитирует Щербакова РИА Новости.
Она также отметила, что на получение прав она потратила довольно много времени.
18-летняя Анна завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.
В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.
Ранее стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала, почему для фигуристок Анны Щербаковой и Алины Загитовой подбираются разные образы на телепроекте «Ледниковый период».