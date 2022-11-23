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Щербакова сравнила получение прав и четверной лутц

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова считает, что четверной лутц выучить сложнее, чем сдать на права.
Щербакова сравнила получение прав и четверной лутц
  • РИА Новости

«Чтобы выучить четверной лутц, мне пришлось кататься с трёх до четырнадцати лет, на права я сдала быстрее, так что было сложнее выучить четверной лутц», — цитирует Щербакова РИА Новости.

Она также отметила, что на получение прав она потратила довольно много времени.

18-летняя Анна завоевала золотую медаль Олимпиады-2022 в одиночном катании. Она также является чемпионкой мира 2021 года.

В августе фигуристка перенесла операцию на колене. Она не участвует в турнирах в первой половине сезона-2022/23.

Ранее стилист Первого канала Снежана Дармина рассказала, почему для фигуристок Анны Щербаковой и Алины Загитовой подбираются разные образы на телепроекте «Ледниковый период».

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