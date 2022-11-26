Косторная: я буду падать, но продолжу прыгать

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, как проходит её восстановление после травмы.

«Восстановление проходит чуть сложнее, чем ожидалось, потому что я очень рано начала прыгать. Мыслей отказаться от этого нет. Я буду падать, но буду прыгать. Главное, чтоб эти падения не вышли мне боком», — цитирует Косторную «Чемпионат».

По её словам, перед ней сейчас стоит задача сделать своё восстановление максимально грамотно распределённым по таймингу, потому что сезон она пропускает и хочет нормально полечиться.

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Косторная главных успехов добилась под руководством Этери Тутберидзе. Она выиграла финал Гран-при сезона-2019/20 и чемпионат Европы. В настоящее время спортсменка тренируется в группе Буяновой.

Ранее Косторная рассказала, почему фигуристка Александра Трусова не выиграла Олимпийские игры в Пекине.