Косторная объяснила, почему Трусова не выиграла золото ОИ

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, почему фигуристка Александра Трусова не выиграла Олимпийские игры в Пекине.

«Знаю, что Саша от тройного акселя не отказалась бы. Её не переубедить. Если бы она тогда не упала, то могла бы выиграть. Мы в какой-то степени бараны. Если мы хотим, то мы это сделаем», — сказала Косторная на YouTube-канале «Без воды».

Напомним, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Александра Трусова с результатом 251,73 балла.

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