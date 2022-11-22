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Косторная объяснила, почему Трусова не выиграла золото ОИ

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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, почему фигуристка Александра Трусова не выиграла Олимпийские игры в Пекине.
Косторная объяснила, почему Трусова не выиграла золото ОИ
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Знаю, что Саша от тройного акселя не отказалась бы. Её не переубедить. Если бы она тогда не упала, то могла бы выиграть. Мы в какой-то степени бараны. Если мы хотим, то мы это сделаем», — сказала Косторная на YouTube-канале «Без воды».

Напомним, Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняла Александра Трусова с результатом 251,73 балла.

Ранее Косторная рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе.

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