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Попова: у Туктамышевой был чувственный настрой на этап Гран-при в Перми

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Российский тренер и хореограф Бетина Попова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми.

«Лиза была прекрасна, не менее прекрасна была Софья, хочется отметить Алину — такие девушки сегодня были прекрасные, вдохновенные и наполненные. У Лизы же, наоборот, был очень спокойный и чувственный настрой, сегодня обе девушки заслуживают победу», — цитирует Попову ТАСС.

По её мнению, девушки подарили праздник красоты и эстетики на льду.

25-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла и завоевала золотую медаль. Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).

Ранее Татьяна Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России.



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