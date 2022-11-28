Попова: у Туктамышевой был чувственный настрой на этап Гран-при в Перми

Российский тренер и хореограф Бетина Попова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми.

«Лиза была прекрасна, не менее прекрасна была Софья, хочется отметить Алину — такие девушки сегодня были прекрасные, вдохновенные и наполненные. У Лизы же, наоборот, был очень спокойный и чувственный настрой, сегодня обе девушки заслуживают победу», — цитирует Попову ТАСС.

По её мнению, девушки подарили праздник красоты и эстетики на льду.

25-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 239,94 балла и завоевала золотую медаль. Второе место заняла Софья Муравьёва с результатом 239,15 балла. Третьей стала Алина Горбачёва (210,86).

Ранее Татьяна Тарасова призвала проводить чемпионаты мира по фигурному катанию в России.





