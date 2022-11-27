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Семененко — о победе на Гран-при России в Перми: снова стал гвоздем дня

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Фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями от победы на Гран-при России в Перми.
Семененко — о победе на Гран-при России в Перми: снова стал гвоздем дня
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«Эмоции потрясающие. Считаю, что сегодня был максимум — в плане первой оценки, второй оценки. Баллы говорят о том, что это был хороший турнир. Получается, что снова стал гвоздем дня», — цитирует Семененко Sport24.

Спортсмен по сумме двух программ получил от судей 292,99 балла. На втором месте расположился Илья Яблоков (264,20), на третьем — Артём Ковалёв (245,02).

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в соревнованиях одиночниц на шестом этапе Гран‑при России по фигурному катанию в Перми.

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