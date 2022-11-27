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Дэвис трогательно поздравила Тутберидзе с Днём матери

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Фигуристка Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным, поздравила заслуженного тренера Этери Тутберидзе с Днём матери.
Дэвис трогательно поздравила Тутберидзе с Днём матери
  • Gettyimages.ru

«Мамочка, мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе за всё: за твою заботу, поддержку и любовь. Я это безмерно ценю. Ты самый близкий и родной человек. Я очень постараюсь быть для тебя надёжной поддержкой и опорой», — написала Дэвис в Instagram*.

Фигуристы не выступили на контрольных прокатах сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также появлялась информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии пары Дэвис — Смолкин в чемпионате России по фигурному катанию.

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