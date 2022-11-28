Мишин: Туктамышева и Семененко решили задачу стабильности
«Я рад, что наши ребята наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью решили главную задачу — задачу стабильности», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьёзное спортивное будущее.
25-летняя Туктамышева завоевала золотые медали в женском одиночном катании. 19-летний Семененко победил в мужском одиночном катании.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии пары Дэвис — Смолкин в чемпионате России по фигурному катанию.