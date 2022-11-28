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Мишин: Туктамышева и Семененко решили задачу стабильности

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Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко, оценил выступление своих подопечных на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию.

«Я рад, что наши ребята наряду с художественным видением мира и показанной высокой техничностью решили главную задачу — задачу стабильности», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что спортсмен, выступающий неровно и неуверенно, не может быть претендентом на серьёзное спортивное будущее.

25-летняя Туктамышева завоевала золотые медали в женском одиночном катании. 19-летний Семененко победил в мужском одиночном катании.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии пары Дэвис — Смолкин в чемпионате России по фигурному катанию.

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