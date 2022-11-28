Российская фигуристка Александра Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщает официальная фан-группа спортсменки в Telegram-канале. Причины пропуска соревнований не уточняются.

Напомним, что прыжковый турнир пройдёт 3 и 4 декабря в Санкт-Петербурге. Изначально сообщалось, что на мероприятии выступят три группы — команда Этери Тутберидзе, Алексея Мишина и Евгения Плющенко.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение, что дальнейшие успехи серебряного призёра Олимпиады Александры Трусовой зависят от её мотивации.